Auto: sindaco Fiorano consegna chiavi città a Piero Ferrari

Il sindaco di Fiorano Modenese, Francesco Tosi, ha consegnato le chiavi della città all'ingegnere Piero Ferrari, Vice Presidente di Ferrari, in occasione del 50/o anniversario dell'inaugurazione della Pista di Fiorano, sottolineando il forte legame tra il territorio del distretto, la comunità fioranese e la fabbrica del Cavallino. Al teatro Astoria erano presenti le autorità civili e militari locali, esponenti del mondo produttivo del distretto ceramico e tanti cittadini.

Per l'occasione, in piazza Ciro Menotti erano esposte una ventina di auto a marchio Ferrari. L'evento è stato organizzato in collaborazione con il Comitato 'Fiorano in Festa'. Al termine della cerimonia, Sergio Bondavalli, amministratore delegato di Ceramiche Piemme, ha voluto regalare al sindaco Tosi e all'ingegner Ferrari due piastrelle con il simbolo del Cavallino, prodotte su richiesta di Enzo Ferrari, per il Salone dell'Automobile di Torino. Il sindaco Francesco Tosi, alla consegna dell'onorificenza, ha sottolineato come da tempo il Comune di Fiorano Modenese ha un particolare legame con la Ferrari, partendo dalla presenza del circuito motoristico sul proprio territorio dal 1972, noto come pista di Fiorano, fino alla cittadinanza onoraria conferita al cavalier Enzo Ferrari nel 1982. (ANSA).