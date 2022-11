Grave un sedicenne accoltellato in stazione a Bologna

La polizia ferroviaria e la squadra mobile della Questura di Bologna hanno avviato accertamenti per ricostruire i contorni di una aggressione avvenuta ieri sera, poco dopo le 19 davanti alla stazione centrale, nella quale è rimasto ferito un giovane di 16 anni di origine marocchina. In base a quanto si apprende il ragazzo, ospite di una struttura di accoglienza, al momento ricoverato in gravi condizioni e in prognosi riservata all'Ospedale Maggiore, sarebbe stato colpito da alcune coltellate durante una lite scoppiata con altri giovani di origine albanese. Una situazione di tensione che era nata già nel centro di accoglienza dove erano ospiti i giovani e che poi è culminata davanti alla stazione. Ad allertare la polfer sono stati alcuni passeggeri che hanno visto il 16enne ferito in strada, immediato anche l'intervento del 118. Gli aggressori, dopo l'accaduto, sono scappati, non è stata ancora ritrovata l'arma usata per ferire il 16enne. Al vaglio degli investigatori alcune testimonianze e le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza in funzione in zona. (ANSA).