Lavoro: Cafà (Cifa-Fonarcom), e-learning per più sicurezza

(ANSA) - BOLOGNA, 25 NOV - Dal 22/o Salone della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro a BolognaFiere il presidente dell'associazione datoriale Cifa Italia e del fondo interprofessionale Fonarcom, Andrea Cafà, rilancia la sua proposta al governo per migliorare la sicurezza sui luoghi di lavoro sfruttando la transizione digitale.

Necessario "un sistema di accreditamento delle piattaforme che erogano l'e-learning in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, per una formazione tracciabile, di qualità e con tutti i dati sicuri e in tempo reale a disposizione di Inail, Inl e Anpal", ha detto.

Del resto, ad oggi "l'Inail, pur avendo uno tra i più importanti Ced, non dispone di una banca dati e non ha quindi il dato di quante persone fanno formazione e quante no. La formazione a distanza - ha aggiunto - è un ulteriore ambiente formativo, ben diverso dalle video conferenze".

"Dobbiamo procedere nel sensibilizzare, far rispettare le norme e creare una 'cultura della sicurezza', ha commentato il presidente dell'Inail Franco Bettoni, presente all'evento. "Per questo - ha concluso - il dialogo tra piattaforme è fondamentale. Dobbiamo cercare di andare tutti nella stessa direzione". (ANSA).