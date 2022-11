Verrà inaugurata venerdì 2 dicembre alle 20.30 al Museo di San Domenico a Imola la mostra "Tra incanto e nostalgia. Il mondo di Vittoriana Benini", a cura di Valter Galavotti. L'antologica, aperta fino al 5 febbraio, raccoglie un'ottantina di opere che raccontano la storia creativa dell'artista mordanese, un percorso tra sogni e ricordi, inizialmente caratterizzato dalle figure femminili ma che poi si arricchisce, a partire dagli anni Novanta, delle sue intriganti bambole, vere protagoniste dei suoi dipinti tanto da diventarne gradualmente la tematica più autenticamente personale dell'artista.

Nei quadri di Vittoriana Benini, 81 anni, trovano posto anche altri soggetti ampiamente rappresentati in mostra: artisti di strada, musicisti, clown, personaggi del circo, fiori, strumenti musicali, giocattoli e burattini, tutti elementi che rimandano all'immaginario della sua infanzia. Saranno presenti anche nature morte caratterizzate da una grande sapienza compositiva.

Precede la mostra allestita nel quadriportico del museo un video introduttivo, ideato e realizzato da Valter Galavotti e Aris Alpi, e alcune opere fotografiche di Giampaolo Dall'Olio dedicate all'artista. "La mostra di Vittoriana Benini ci porta nel cuore di una pittura intensa, emozionale ed intima: sue opere sono state protagoniste di mostre in Italia e all'estero ed è giusto che la città di Imola le tributi questo riconoscimento, in un luogo importante come il Museo di San Domenico" sottolinea Giacomo Gambi, assessore alla Cultura del Comune. Ai visitatori sarà consegnato un catalogo che oltre a contenere alcuni tra i saggi critici più significativi sull'artista (Vittorio Sgarbi, Carlo Lucarelli, Paolo Levi, Claudio Strinati e Nicolina Bianchi) presenterà le riproduzioni di una cinquantina di quadri, la sua biografia e il curriculum espositivo. (ANSA).