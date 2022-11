Iran: Bologna, striscione su facciata Comune per le donne

È stato esposto questa mattina sulla facciata di Palazzo d'Accursio, sede del Comune di Bologna, uno striscione di solidarietà alle donne dell'Iran che stanno combattendo per la libertà. Una protesta nata in seguito dell'uccisione, il 14 settembre 2022, di Mahsa Amini da parte della polizia morale perché non indossava correttamente il velo.

(ANSA).