Marchesini acquisisce il 100% di Sea Vision Group

Marchesini Group, una delle aziende di riferimento della packaging valley emiliana, annuncia l'acquisizione del 100% di Sea Vision Group, realtà nata a Pavia e divenuta leader nella realizzazione di sistemi per la tracciabilità, la raccolta dati e l'ispezione nel settore del confezionamento di prodotti farmaceutici e cosmetici.

L'acquisizione - avviata nel 2018 con il rilevamento iniziale del 48% delle quote - rappresenta, spiega una nota, il completamento di una delle più significative operazioni di mercato compiute da Marchesini Group nell'arco della sua storia quasi cinquantennale.

A seguito dell'acquisizione Pietro Cassani, amministratore delegato di Marchesini Group, diventerà presidente del Cda di Sea Vision Group, in cui siederà anche Michele Cei, co-fondatore dell'azienda lombarda, che manterrà il ruolo di amministratore delegato. Le nuove dinamiche societarie, "come da tradizione e scelta strategica di Marchesini Group" non modificheranno il percorso di crescita di Sea Vision Group, che ha una previsione di fatturato per il 2022 di oltre 50 milioni di euro. (ANSA).