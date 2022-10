Fondazione ricorda Marino Golinelli con una giornata ad hoc

(ANSA) - BOLOGNA, 06 OTT - Martedì 11 ottobre è una data speciale per la Fondazione Golinelli di Bologna, che celebra, con una giornata ricca di iniziative, il ricordo del suo fondatore Marino Golinelli, imprenditore lungimirante, filantropo eclettico, ricercatore delle scienze e delle arti, che oggi avrebbe compiuto 102 anni. A quasi otto mesi dalla scomparsa, l'inesauribile passione per lo spettacolo della scienza di un uomo testimone di oltre un secolo di vita rivive in un pomeriggio dedicato alle famiglie e, soprattutto, a giovani e giovanissimi, con un programma di appuntamenti gratuiti.

Attività didattiche, ludiche e interattive, animeranno gli spazi della scuola secondaria di primo grado "Guido Guinizelli" a Bologna. Si parte la mattina, con il convegno 'Cultura dell'innovazione a scuola: ridisegnare i confini dell'esperienza didattica per una scuola protagonista del cambiamento', con docenti e dirigenti scolastici da tutta Italia per riflettere sul futuro della scuola e la scuola del futuro, per poi proseguire con le attività pomeridiane rivolte a bambini e ragazzi, una categoria che da sempre è al centro della mission della Fondazione e dell'eredità morale lasciata dal Cavalier Golinelli, che non perdeva occasione di incitare i giovani ad abbracciare il futuro con passione e fiducia: "Senza la passione per la chimica e per le scienze in generale, oggi forse non esisterebbe nulla di ciò che con impegno e determinazione ho contribuito a creare. Per tale motivo desidero rivolgermi prima di tutto a voi, ai giovani, per dirvi con forza di abbracciare senza paura la vita e partecipare attivamente alla costruzione del mondo che verrà, apportando fattivamente il vostro contributo". Alle 17 la cittadinanza è invitata all'apposizione di una targa celebrativa in via Frassinago, dove nel 1945,Marino Golinelli fondò il Laboratorio Biochimico Prodotti Alfa, dando avvio al suo straordinario percorso imprenditoriale e umano. La giornata si concluderà, poco distante, con un evento musicale a sorpresa, annunciato come "un regalo a tutti i bolognesi".

