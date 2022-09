Ancora sopra i 3mila i nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna, sulla base di oltre 10.300 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Età media dei contagiati 48 anni. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive sono 20, uno in più da ieri, mentre negli altri reparti Covid i positivi sono 603 (dieci in più). Altri quattro i decessi. Complessivamente i casi attivi di infezione sono 21.544, dei quali il 97% in isolamento a casa.