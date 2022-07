Ruba le offerte in canonica, si pente e restituisce i soldi

(ANSA) - BOLOGNA, 16 LUG - Un uomo di 67 anni prima ha rubato, dalla canonica della chiesa, alcune offerte per un ammontare di circa 500 euro poi, rintracciato dai carabinieri, ha ammesso di avere commesso il furto, non solo l'ultimo ma anche uno analogo ad aprile, e ha restituito al parroco 480 euro. E' successo a Castiglione dei Pepoli, sull'Appennino bolognese, il 67enne, con precedenti alle spalle e che percepiva il reddito di cittadinanza, stato denunciato per furto aggravato.

Il sacerdote ha riferito ai militari che giovedì sera qualcuno si era introdotto in canonica per rubare le offerte, un fatto simile, che non aveva denunciato, era accaduto in aprile quando erano spariti 300 euro. I carabinieri, grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza hanno individuato il 67enne, ospite di una pensione, e lo hanno denunciato. (ANSA).