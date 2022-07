Lo Spiralis Aurea Quintet all'Arena Orfeonica di Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 15 LUG - L'Arena Orfeonica di via Broccaindosso 5 a Bologna ospiterà il 16 luglio alle 21.15 il concerto di Spiralis Aurea Quintet, una formazione costituita da Stefano Pilia e Alessandra Novaga alle chitarre, Mattia Cipolli e Giuseppe Franchellucci ai violoncelli con la partecipazione straordinaria del chitarrista Adrian Utley, membro dei Portishead, la band trip hop britannica. Il quintetto presenterà dal vivo in prima assoluta Spiralis Aurea, ultima opera del compositore genovese, ma bolognese d'adozione, Stefano Pilia.

Si tratta di un lavoro di architettura musicale che intreccia geometria sacra, esperienza collettiva e connessioni elusive tra natura e genere umano. Spiralis Aurea è uno dei progetti vincitori del Bando Nuove Produzioni Musicali promosso da Bologna Città della Musica Unesco e realizzato con il contributo del Comune di Bologna. Con questo lavoro, Stefano Pilia "indaga acque inesplorate, attraverso dodici composizioni", registrate in varie combinazioni con un cast di più strumentisti. Le radici di Spiralis Aurea affondano nel lungo rapporto di Pilia con la spiritualità che lo ha portato a provare una sorta di "epifania" durante una visita al cimitero del Passo della Futa, luogo di riposo dei soldati tedeschi uccisi in Italia durante la seconda guerra mondiale. Profondamente commosso, in Pilia prende vita una riflessione sui significati di un luogo attraversato da pensieri sul paesaggio, la storia, i simboli, i riti. Un'opera che offre una riflessione e assurge a preghiera sulla vita e sulla morte. (ANSA).