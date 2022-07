Ambiente: Philip Morris patto sostenibilità con territorio

(ANSA) - BOLOGNA, 06 LUG - Al via un innovativo patto di collaborazione nel bolognese tra il Comune di Zola Predosa e Philip Morris Manufacturing & Technology. L'obiettivo dell'accordo della durata di tre anni è la riqualificazione del parcheggio antistante l'azienda, la sua manutenzione insieme a quella dell'area verde di pertinenza e la realizzazione di colonnine di ricarica per auto elettriche ad uso pubblico con la collaborazione della Comunità solare locale.

"Un progetto che parte dalla volontà reciproca di avviare percorsi sulla mobilità sostenibile a servizio della collettività - ha commentato il sindaco di Zola, Davide Dall'Omo - anche l'apripista di un nuovo modello nelle collaborazioni pubblico-privato che riteniamo virtuoso e che confidiamo possa estendersi".

"Qui a Zola Predosa, nel 1963, è sorto il nostro primo stabilimento in Italia e, nel tempo, abbiamo continuato a migliorarci, seguendo le strade dell'innovazione della sostenibilità, dimostrando di essere all'avanguardia su queste tematiche - ha aggiunto Massimo Caffarelli, Director Manufacturing di Philip Morris MT - Sono sicuro che continueremo su questa strada, a migliorarci e impegnarci per i nostri dipendenti e per tutto il territorio".

Tra i progetti presentati, oltre alla riqualificazione degli spazi esterni all'azienda attraverso l'utilizzo di una vernice innovativa che riduce gli agenti inquinanti nell'aria, il rifacimento del sistema di irrigazione per un minor consumo di acqua fino al 40% e un dehor completamente autosufficiente dal punto di vista energetico. (ANSA).