Regione E-R in campo per formare gli anziani al digitale

(ANSA) - BOLOGNA, 27 GIU - La Regione Emilia-Romagna scende in campo per facilitare l'uso dei servizi pubblici digitali, grazie al supporto e la formazione alle Organizzazioni sindacali dei pensionati. Sono stati individuati i primi 154 sportelli di prossimità in 90 comuni in grado di offrire assistenza su Spid e sui temi della transizione digitale alla popolazione anziana.

L'attivazione degli sportelli segue la formazione di 303 operatori sindacali con l'avvio di un supporto dedicato agli sportelli, con cui si garantisce un costante contatto e allineamento. L'obiettivo è quello di semplificare l'accesso e l'uso di LepidaID, l'identità digitale e l'utilizzo dei servizi online soprattutto per le persone che potrebbero avere maggiori difficoltà.

Gli operatori sindacali hanno partecipato a quattro sessioni riguardanti lo Spid, ma anche altre app e servizi on line utili come il Fascicolo Sanitario Elettronico, App ER Salute, la app Io, pagoPA. Inoltre, le sedi dei sindacati dei pensionati sono state rifornite di materiale formativo e di una brochure cartacea informativa sullo Spid.

I dati confermano come l'intervento di Lepida sia stato importante per supportare la popolazione anziana, passando in un anno all'aumento di coloro che hanno installato l'app LepidaID.

Tutti i cittadini con meno di 65 anni hanno l'app (il 99%: un anno fa erano il 93,4%), nelle fasce successive è il 92% tra i 65 e i 69 anni, 80% per i 70-74enni (era il 68,9% nel 2021) e 58% per chi ha più di 75 anni (un anno fa il 49,6%).

Complessivamente quasi il 95% di utenti LepidaID ha installato l'app che consente agevolmente di accedere ai servizi. (ANSA).