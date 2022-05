Carceri: ex pm Giovannini si candida come garante a Bologna

Il magistrato in pensione Valter Giovannini ha presentato la candidatura alla carica di garante comunale di Bologna per i diritti delle persone private della libertà personale. La domanda sarà valutata, insieme alle altre, dalla commissione 'affari istituzionali' e poi ci sarà il voto del Consiglio comunale. La persona votata è in carica cinque anni e può essere rieletta una sola volta. Attualmente è in carica Antonio Ianniello, in scadenza a luglio. C'è tempo fino al 6 giugno per presentare le candidature.

Per otto anni procuratore aggiunto a Bologna, Giovannini ha concluso la propria attività a febbraio 2021 come sostituto procuratore generale. In carriera si è occupato di temi legati all'ordinamento penitenziario come magistrato di sorveglianza, nel suo primo incarico a Cuneo e come aggiunto a Bologna ha coordinato il gruppo esecuzione penale. Ha anche partecipato a incontri pubblici sul tema e nella domanda al Comune ha segnalato la propria conoscenza della materia, con riferimento alle norme sui diritti, ma anche sui doveri delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà. E l'interazione con le associazioni che si occupano di assistenza ai detenuti e del loro percorso di reinserimento sociale.