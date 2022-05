Ucraina: da Modena a Leopoli dona ambulanza a collega medico

In viaggio da Modena a Leopoli, in Ucraina, per donare ad un collega medico ucraino di 26 anni quell'ambulanza che lui gli ha chiesto, vista la particolare necessità di mezzi di soccorso nelle zone del conflitto. È la 'missione' che Paolo Pisani, medico modenese in pensione di 68 anni, ha cominciato da questa mattina. Pisani, infatti, nel 2016 è stato tra i fondatori di una onlus, la Hesperia Bimbi, operativa nell'assistenza all'infanzia. Per questo motivo nelle scorse settimane si trovava a Medyka (confine polacco-ucraino) al fine di offrire un passaggio verso l'Italia a profughi in fuga.

Proprio a Medyka Pisani ha saputo dell'appello del medico ucraino e per questo si è attivato. "Non è stato semplice, ma - racconta il medico in pensione - alla fine grazie ai contributi di Mission Bambini, della farmaceutica Opocrin e di tanti altri privati, siamo riusciti ad acquistare l'ambulanza. Non solo, abbiamo riempito tutti i mezzi che prenderanno parte al viaggio di beni di prima necessità e farmaci da portare in Ucraina". Il convoglio con l'ambulanza, composto da una decina di persone e altri mezzi, raggiungerà Leopoli nella giornata di domani, quando l'ambulanza sarà consegnata al giovane medico che lavora all'ospedale di Kiev, ma attualmente è operativo proprio all'ospedale di Leopoli. Stamattina a Modena, davanti a una chiesa ortodossa, erano presenti anche il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli, il sindaco di Formigine Maria Costi, l'Unitalsi, l'attore Giuseppe Cederna e membri della comunità ucraina per salutare i partecipanti alla missione. (ANSA).