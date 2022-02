Piante di paulownia per la qualità dell'aria in E-R

(ANSA) - BOLOGNA, 17 FEB - Duecento piante di paulownia per la qualità dell'aria. Regione Emilia-Romagna e Herambiente hanno siglato un protocollo d'intesa per il monitoraggio degli effetti della piantumazione di alberi di questa specie presso il termovalorizzatore di Ferrara, per realizzare un progetto sperimentale che potrebbe rappresentare un caso pilota nell'ambito degli strumenti funzionali alle politiche di qualità dell'aria.

Oltre che all'incremento della superficie arborea nel territorio, l'iniziativa è tesa alla definizione e realizzazione di uno studio per accertare l'efficacia di queste piante nella mitigazione di alcuni inquinanti atmosferici. La paulownia - specie caratterizzata da una crescita estremamente veloce sia della parte legnosa che delle foglie - è stata selezionata proprio per le sue riconosciute capacità di catturare anidride carbonica e polveri sottili. Nel realizzare la sperimentazione, la Regione e Herambiente potranno anche cooperare con Università ed enti di ricerca, in sinergia con Arpae.

Per ora è avvenuta la piantumazione di circa 200 piante messe a disposizione gratuitamente dall'Associazione Paulownia Piemonte, ente no profit che ha come obiettivo la promozione e la diffusione di tale specie in funzione dei relativi benefici sull'ambiente.