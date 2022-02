Covid: calano i ricoveri in E-R, ma ancora 37 morti

Prosegue il calo dei ricoveri in Emilia-Romagna, ma il conto dei morti è sempre molto preoccupante: nelle ultime 24 ore, infatti, sono state registrate 37 vittime, di età compresa fra i 61 e i 92 anni. I nuovi positivi sono 3.475, individuati sulla base di oltre 27mila tamponi. I casi positivi scendono a 64.415, il 97,1% dei quali in isolamento domiciliare. In terapia intensiva ci sono 102 ricoverati (tre in meno di ieri) 53 dei quali non vaccinati. Negli altri reparti Covid, invece, i degenti scendono a 1.837 (-93).