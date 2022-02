Eurovision: Achille Lauro ci prova in gara a San Marino

Ci sarà anche Achille Lauro, reduce da Sanremo con 'Domenica', tra i 'big' che parteciperanno a 'Una Voce per San Marino', il talent organizzato da San Marino Rtv, Media Evolution e Segreteria Turismo per scegliere il rappresentante del Titano all'Eurovision Song Contest 2022 in programma in maggio a Torino. Lo ha annunciato la stessa emittente di Stato. Valerio Scanu, Ivana Spagna e Alberto Fortis sono tra gli altri big che parteciperanno sabato 19 febbraio alla finalissima del festival, in programma al Teatro Nuovo di Dogana, con diretta su San Marino Rtv dalle 20.30.

La serata prevede la partecipazione sia di concorrenti 'Emergenti' sia di 'Big', "senza limitazioni di cittadinanza e di scelta della lingua nell'interpretazione del brano presentato per il concorso". "È una novità assoluta in Repubblica - commenta il segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati - È una sfida nella sfida, perché è un modo per far conoscere San Marino a tantissimi artisti".

Gli altri big che competeranno sono Cristina Ramos, vincitrice di 'Got Talent Espana' nel 2016; Francesco Monte, che partecipa dopo l'esclusione da Sanremo Giovani lo scorso anno; il romagnolo Alessandro Coli con il dj turco Burak Yater; Blind, rapper venuto alla luce dopo la partecipazione a 'X Factor 2020'; il bresciano Matteo Faustini, che ha partecipato al festival tra le nuove proposte nel 2020; il batterista Tony Cicco assieme alla band romana Deshedus e a Fortis; la 'wild card' Fabry & Labiuse feat.I Miodio (San Marino).

La serata sarà condotta da Senhit, artista italo-eritrea che ha rappresentato San Marino all'Eurovision nel 2021, e il presentatore israeliano Jonathan Kashanian, e verrà sottoposta al giudizio di professionisti del settore che saranno annunciati alla vigilia, così come i componenti di una giuria ad hoc istituita per valutare il brano più radiofonico. Gli artisti si confronteranno con i vincitori delle semifinali del talent show.

I biglietti per accedere alla serata sono in prevendita sul circuito VivaTicket.