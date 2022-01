Lo smog non dà tregua all'Emilia-Romagna, è ancora allerta

L'Emilia-Romagna ancora nella morsa dello smog con misure emergenziali per contenere i livelli di polveri sottili in atmosfera che sono ormai in vigore da oltre dieci giorni. L'ultimo bollettino dell'Arpae comunica che l'allerta prosegue in tutta la regione fino a mercoledì 26 compreso. Tra le disposizioni previste ci sono lo stop anche ai veicoli diesel Euro 4, riscaldamenti abbassati e limiti sulla combustione delle biomasse. (ANSA).