Covid: 40 morti in E-R e quasi 18mila nuovi positivi

Sono 17.977 i nuovi contagi da Coronavirus nel bollettino quotidiano dell'Emilia-Romagna, che però oggi 'recupera' anche 3.147 casi dei giorni scorsi, 1.718 della provincia di Piacenza e 1.429 di Reggio Emilia.

I nuovi positivi, 14.830, sono stati rilevati con 91.456 tamponi nelle ultime 24 ore, durante le quali si registrano due ricoverati in più nelle terapie intensive (151), il 63% non vaccinati, 15 in meno negli altri reparti (2.441) e si contano altri 40 morti, dai 56 ai 99 anni.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 3.608 nuovi casi più 518 dell'Imolese, a seguire Modena (2.610), I casi attivi sono 323.440 (+11.794), il 99,2% in isolamento a casa. I guariti sono 6.143 in più rispetto a ieri (ANSA).