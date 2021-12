Bonaccini, su chiusure mirate scuola nessuna proposta

"Siccome non è stata discussa, per me le parole valgono niente, cioè si discuterà in sede di Conferenza Stato-Regioni". Così il presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini risponde con una certa irritazione a margine di una videoconferenza a una domanda sulla possibilità che il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi ha dato a presidenti di Regione e sindaci di poter disporre per le scuole chiusure isolate in caso di focolai specifici di coronavirus al rientro dalle vacanze. Specifiche a riguardo "non le abbiamo ricevute, non c'è stata la riunione in Conferenza Stato-Regioni".