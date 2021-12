Lo Schiaccianoci di Ciajkovskij al Teatro Duse di Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 07 DIC - La stagione del Teatro Duse di Bologna dedica il pomeriggio dell'Immacolata, l'8 dicembre alle 17, a uno dei classici della danza più amati di sempre, Lo schiaccianoci di Ciajkovskij. Il balletto, che assieme al Lago dei cigni e La bella addormentata costituisce una sorta di trilogia ciajkovskijana della danza, fu commissionato dal direttore dei Teatri Imperiali Russi, con la prima rappresentazione al Teatro Mariinskij di San Pietroburgo il 18 dicembre 1892.

A Bologna la compagnia Russian Classical Ballet lo presenterà nella classica coreografia di Marius Petipa, il danzatore che seguì passo passo Ciajkovskij durante la composizione. Diretta Evgeniya Bespalova e Denis Karakashev, la compagnia moscovita è composta da un cast di étoile del balletto russo. Basato sulla fiaba: 'Lo schiaccianoci e il re dei topi', di Hoffmann, il balletto racconta la storia di una ragazza che sogna un principe. In una selvaggia battaglia contro il Re dei Topi, lo Schiaccianoci è in pericolo. Clara, superando le sue stesse paure, entra in questa battaglia e lancia la sua scarpa, annientando la terribile creatura e rompendo l'incantesimo; lo Schiaccianoci diventa un bellissimo Principe. La fredda notte copre la città di fiocchi di neve. Lo Schiaccianoci porta Clara nel suo regno, il Regno dei Dolci, dove la Fata dello Zucchero condivide la gioia con tutti i bambini che, come Clara, possono ancora sognare. Una storia che attira l'immaginazione del pubblico, sia quello degli adulti che quello dei più piccoli, trasportando ognuno nel regno della fantasia, anche grazie alle melodie di Ciajkoskij, dalla iniziale Ouverture alla Danza della fata confetto fino al celeberrimo Valzer dei fiori. (ANSA).