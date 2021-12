Covid: in E-R quasi 1.400 nuovi casi e nove morti

(ANSA) - BOLOGNA, 06 DIC - Sono quasi 1.400 i nuovi casi di positività individuati nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna, dove si registrano anche nove morti.

Sulla base di circa 21mila tamponi, i nuovi casi sono infatti 1.396, 591 dei quali asintomatici e con un'età media di di 39 anni. Prosegue la crescita dei casi attivi che hanno superato quota 26mila, con il 96,7% di loro in isolamento domiciliare.

Calano di quattro rispetto a ieri i ricoverati in terapia intensiva (sono 75), mentre aumentano negli altri reparti Covid, dove sono 781 (+53). I morti hanno tutti più di 70 anni e sono tre in provincia di Bologna, due in quella di Ferrara, uno nel Parmense, nel Modenese, nel Forlivese e Rimini.

In termini assoluti, la provincia con il numero più alto di contagi è quella di Bologna (286, 63 dei quali nell'Imolese) seguita da Modena (259) e Rimini (215) (ANSA).