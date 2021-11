Pulmino sui binari: indagati macchinista e autista furgone

Sono due gli indagati per l'incidente che lo scorso 18 novembre è costato la vita a due ragazzi disabili di diciotto anni. I giovani - Nathan Vincenzo Kouli morto sul colpo e Anas Maane deceduto dopo alcune ore in ospedale - erano a bordo di un pulmino che, finito sui binari della linea ferroviaria Milano-Bologna, è stato travolto da un treno a Pontetaro di Parma. Gli altri due occupanti del mezzo, autista e una assistente, riportarono solo lievi ferite. La procura della Repubblica di Parma indaga il 54enne conducente del pulmino per omicidio stradale mentre il macchinista del treno è accusato di omicidio colposo.

La decisione del pm Ignazio Vallario è arrivata anche per permettere alle parti di nominare un proprio tecnico di parte per le autopsie dei due ragazzi e per gli accertamenti tecnici sui mezzi coinvolti. "L'obiettivo - ha spiegato alla Gazzetta di Parma il procuratore capo di Parma Alfonso D'Avino - è quello di capire se il percorso del pulmino (che non ha curvato sulla strada che stava percorrendo, piombando sulla massicciata ferroviaria) sia dovuto a un eventuale problema di efficienza del mezzo o a un'imprudenza umana, così come vogliamo verificare il percorso del treno e valutare un eventuale collegamento con quanto è poi accaduto".