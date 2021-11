Cinema: ritorna dal 6 novembre il Parma film festival

(ANSA) - BOLOGNA, 02 NOV - Sei grandi anteprime, l'attore culto di una generazione che ha interpretato Stefano Cucchi (ma anche il duro di "Suburra"), il maestro della luce capace di vincere tre premi Oscar, il figliol prodigo adorato da Tarantino che torna a prendersi l'abbraccio della sua città: questo - e moltissimo altro - al Parma Film Festival 2021 che accende i riflettori dal 6 al 14 novembre. Ritorna, in presenza, la 24esima edizione di "Invenzioni dal Vero-Parma Film festival", organizzato dal Comune di Parma-Assessorato alla Cultura e dal Circolo del Cinema "Stanley Kubrick", con il sostegno della Regione Emilia Romagna-ER Film Commission, il supporto dell'Università di Parma e il contributo di Fondazione Monteparma, Chiesi e Bper Banca.

Tra i protagonisti di questa edizione attori come Alessandro Borghi, uno dei grandi nomi del nostro cinema contemporaneo, che riceverà il premio Schiaretti, Franco Nero (con il suo ultimo film "Havana Kyrie"), Alessandro Haber (che a Parma presenterà la sua autobiografia, "Volevo essere Marlon Brando"), il direttore della fotografia Vittorio Storaro, registi quali Antonietta De Lillo e Juho Kuosmanen. La 42enne cineasta finlandese, che a luglio ha vinto a Cannes il Grand Prix, presenterà in anteprima il suo film "Scompartimento n°6", road movie che celebra il breve incontro tra una studentessa finlandese e un giovane russo, entrambi diretti ai confini del mondo.

E' una delle grandi pellicole che compongono l'ambizioso cartellone del Parma Film Festival 2021 insieme a "La scelta di Anne", il Leone d'oro di Venezia, "Un autre monde", che verrà presentato da Stefano Jacono e Massimiliano Cadeddu di Movies Inspired che lo distribuisce in Italia, e "Illusioni perdute" dove Xavier Giannoli rende contemporaneo e urgente il capolavoro di Balzac. Così come d'altra parte "La persona peggiore del mondo", ritratto sagace e sincero di una ragazza di oggi (interpretata da Renate Reinsve, Palma d'oro per la migliore attrice a Cannes 2021) realizzato dal norvegese Joachim Trier e "Drive my car" che darà la possibilità al PFF di studiare da vicino la personalità del regista Ryusuke Hamaguchi, di cui verrà mostrato anche "Il gioco del destino e della fantasia".

