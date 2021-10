Bologna: Mihajlovic, con gli arbitri serve confronto

(ANSA) - BOLOGNA, 27 OTT - "Una chiamata del Var per squadra a tempo potrebbe aiutare e vorrei più collaborazione da parte degli arbitri, ne vorrei di più come Orsato, con cui si può dialogare. Gasperini ha ragione, devono metterci la faccia.

Serve confronto per capire le scelte". Lo ha detto, alla vigilia della partenza per Napoli, il tecnico del Bologna Sinisa Mihjalovic, tornando sulle polemiche dei giorni scorsi. (ANSA).