Parma ha intitolato un giardino della città ad Alex Langer

La città di Parma ha intitolato un giardino ad Alex Langer, ecologista, pacifista, intellettuale, tra le figure più importanti della cultura ambientalista italiana ed europea, morto 26 anni fa.

Il parco si trova in zona Sidoli e l'intitolazione è arrivata dopo che la giunta ha raccolto un invito arrivato dalla Lipu.

"L'attività, gli scritti di Langer sono stati caratterizzati da una compattezza e una coerenza di pensiero veramente insolita - ha detto all'inaugurazione l'assessore alla cultura Michele Guerra - nel dibattito del suo tempo in ambito politico, etnico, religioso. Questa è la sua lezione più importante: capire che sono poche le idee importanti, intorno alle quali aggregarci per poi toccare gli ambiti più diversi". (ANSA).