Comunali: affluenza resta bassa a Bologna, alle 19 il 29,25%

(ANSA) - BOLOGNA, 03 OTT - Resta bassa l'affluenza alle urne a Bologna, come pure nel resto dell'Emilia-Romagna. Alle 19 a Bologna ha votato il 29,25%, in calo del 17,12% del rispetto alle precedenti elezioni del 2016 quando però si votava in un'unica giornata.

Il calo a Bologna è decisamente più pronunciato rispetto alla media regionale dove, sempre alle 19, ha votato il 33,22%, in calo di 13,55 punti rispetto al 2016. A Ravenna ha votato alle 19 il 31,88% degli aventi diritto (-13,18%), mentre più contenuto il calo a Rimini con il 34,12, (-6,93).

I seggi resteranno aperti fino alle 15 di domani. (ANSA).