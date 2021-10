Covid: in E-R 351 casi e due morti, stabili i ricoveri

Sono 351 i nuovi casi di positività al Coronavirus individuati nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna sulla base di oltre 26mila tamponi registrati. Si contano altri due morti, una donna di 96 anni nel Parmense e un uomo di 73 in provincia di Modena, mentre il numero dei ricoverati rimane sostanzialmente stabile.

Dei nuovi positivi, 140 sono asintomatici. I casi attivi rimangono attorno ai 14mila, con il 97,1% in isolamento domiciliare perché non richiede cure particolari. In terapia intensiva ci sono 46 pazienti, lo stesso numero di ieri, mentre negli altri reparti Covid ce ne sono 370 (-4).

In termini assoluti, Bologna, con 68 casi, è la provincia con il più alto numero di nuovi contagi, seguita da Parma (63) e Modena (54). L'età media dei nuovi positivi è di 38,9 anni.