Snam:con Iris Ceramica per prima industria a idrogeno verde

(ANSA) - MILANO, 29 SET - Iris Ceramica Group e Snam hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per un progetto industriale che prevede lo studio e lo sviluppo della prima fabbrica ceramica al mondo alimentata ad idrogeno verde.

Il nuovo stabilimento di Iris Ceramica Group sorgerà a Castellarano (Reggio Emilia), nel comparto produttivo aziendale di Via Radici Nord e sarà dotato entro il prossimo anno di tecnologie native che consentiranno di utilizzare l'idrogeno verde. Il progetto è stato annunciato a Milano nel corso dell'evento "The H2 Road to Net Zero".

"L'idrogeno verde è il vettore energetico ideale per decarbonizzare un'industria ad alta intensità energetica come quella della ceramica, un settore nel quale il nostro Paese dispone di aziende di eccellenza a livello internazionale come Iris Ceramica Group", afferma Marco Alverà, amministratore delegato di Snam.

"Il nostro Gruppo è sempre stato spinto da un forte spirito innovatore e dall'attenzione costante per la sostenibilità ambientale, facendo spesso da apripista nel mondo ceramico, settore industriale fortemente energivoro per la tipologia dei processi produttivi che si caratterizzano per produzioni ad alta intensità energetica", afferma Federica Minozzi, ceo di Iris Ceramica Group. (ANSA).