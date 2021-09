Trova un'auto sul passo carraio e imbraccia il fucile

(ANSA) - BOLOGNA, 27 SET - Dopo avere trovato davanti al passo carraio un'auto in sosta, che non gli consentiva di uscire dal parcheggio, un uomo di 80 anni ha imbracciato un fucile e si messo a camminare, forse per intimidire il proprietario della vettura. E' successo verso le 19 di ieri in via Battindarno, periferia di Bologna, e l'anziano è stato identificato e denunciato dalla polizia. E' accusato di procurato allarme, porto abusivo e omessa custodia del fucile, che era scarico e regolarmente detenuto.

Tra i cittadini che lo hanno notato c'era anche un agente di polizia libero dal servizio, che lo ha avvicinato e si è fatto subito consegnare l'arma. Ha poi avvisato la centrale operativa del 113 che ha inviato una pattuglia per ricostruire l'accaduto.

A quanto pare, il pensionato voleva uscire dal parcheggio ma ha trovato una vettura che glielo impediva e, secondo la polizia a scopo dimostrativo, ha impugnato il fucile. L'arma è stata sequestrata. (ANSA).