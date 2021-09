Auto fuoristrada sulla A14, morta 27enne e ferito 30enne

(ANSA) - BOLOGNA, 26 SET - Incidente mortale, la scorsa notte poco le 2 sull'autostrada A14 bis tra Bagnacavallo e Ravenna, in direzione Ravenna, nei pressi dall'area di servizio Sant'Eufemia. A perdere la vita una ragazza di 27 anni originaria di Napoli e residente a Ravenna alla guida di un veicolo finito nel fossato che corre al fianco dell'arteria stradale dopo varie carambole. Ferito, e trasportato in codice di massima gravità all'ospedale 'Bufalini' di Cesena, un 30enne, che viaggiava insieme alla giovane. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia Stradale, i sanitari del 118 - con ambulanza e automedicalizzata - e i Vigili del Fuoco. Al vaglio degli agenti della Stradale la dinamica del sinistro costato la vita alla 27enne al volante della vettura uscita di strada all'altezza di una curva a sinistra e caduta nel fossato che, in quel tratto di strada, costeggia la A14.

Le operazioni di soccorso e di rimozione del veicolo, a quanto si è appreso, sono andate avanti fino alle 6 del mattino. (ANSA).