Incidenti lavoro: cade da traliccio nel Parmense, ferito

È ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria di Borgotaro (Parma) un operaio edile rimasto ferito questa mattina in un incidente sul lavoro sempre nel comune dell'Appennino parmense. L'uomo stava operando su un traliccio quando, per causa ora al vaglio dei carabinieri, è precipitato a terra finendo poi in un burrone. Sul posto è intervenuto il soccorso alpino che ha recuperato il ferito.

Nonostante la pericolosità della caduta, le condizioni dell'operaio non sono gravi.