Carabinieri, Milani nuovo comandante a Reggio Emilia

Il colonnello Andrea Milani è il nuovo comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri di Reggio Emilia. Rileva Cristiano Desideri che lascia l'incarico dopo tre anni di servizio nel capoluogo emiliano, trasferito a Firenze dove guiderà il 1° Reggimento Allievi Marescialli.

Milani, 48 anni, arriva dall'esperienza di comandante del gruppo carabinieri di Gioia Tauro (Reggio Calabria). Nel suo curriculum militare vanta esperienze al comando generale di Roma, in sala operativa e negli uffici criminalità organizzata, addestramento e regolamenti. Prima ancora era stato al nucleo operativo di Napoli Centro, nelle compagnie di Fiorenzuola d'Arda (Piacenza) e Brescia oltre ad un incarico all'estero nell'ambito del reggimento "Multinational Specialized Unit" in Kosovo.

"Per me questo incarico a Reggio Emilia è un onore oltre che do grande soddisfazione personale - ha detto Milani oggi pomeriggio in una conferenza stampa di presentazione al comando reggiano - Ho origini tosco-emiliane essendo di Fiorenzuola d'Arda e so per certo quanto questa terra sia meritevole della massima considerazione. Lotta alla criminalità organizzata? Ho maturato esperienza alla piana di Gioia Tauro e so quanto la 'ndrangheta alteri gli equilibri economici e il tessuto sociale ambientale, infettando il sistema con capitali illeciti. Per contrastarla è fondamentale non recedere mai".

Nei giorni scorsi il sindaco di Reggio Emilia, Luca Vecchi - il quale ha dato il benvenuto oggi al colonnello Milani - ha omaggiato il colonnello Desideri con una targa di congedo, ringraziandolo per "la preziosa opera compiuta nella nostra città in questi anni e la proficua collaborazione, soprattutto nel campo della sicurezza urbana, con le molte riunioni condivise al tavolo del Comitato ordine pubblico e sicurezza, augurandogli buon lavoro nel suo prossimo incarico". (ANSA).