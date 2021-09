Accordo Lepida-Asphi per innovazione tecnologica inclusiva

Una convenzione che mette in evidenza il valore comune dell'inclusione nell'ambito dell'innovazione tecnologica, in particolare nel sistema dei servizi per la persona è stata sottoscritta tra Lepida e Fondazione Asphi Onlus.

La società consortile per azioni che si occupa di servizi telematici e i cui socio di maggioranza è la Regione Emilia-Romagna, assieme alla Fondazione che si occupa degli stessi servizi con particolare riferimento alle persone disabili, hanno individuato un terreno comune - si spiega - che consentirà di consolidare un rapporto in atto già da alcuni anni, in previsione di possibili future collaborazioni sul tema, che fino ad oggi si sono concretizzate periodicamente in occasione della realizzazione di diverse edizioni di Handimatica, l'evento nazionale organizzato da Asphi sulla tecnologia per l'inclusione.

La convenzione individua alcune finalità prioritarie, tra le quali l'intenzione di promuovere e sostenere l'innovazione tecnologica - con particolare attenzione alla disabilità - principalmente nel territorio del'Emilia-Romagna; l'impegno a valorizzare le soluzioni hardware e software di Lepida a favore dell'utenza, con attenzione all'utilizzo facilitato da parte dei soggetti con diverse tipologie di disabilità; l'attenzione a definire congiuntamente meccanismi che agevolino a priori il disegno di soluzioni a favore di soggetti disabili, e la verifica a posteriori del livello di gradimento, nonché la raccolta di eventuali suggerimenti per il miglioramento della soddisfazione dell'utente; la volontà comune di dare vita a manifestazioni ed eventi che prevedano attività di formazione a favore dei soggetti con disabilità, e di tutto il più vasto ambiente che si muove intorno ad essi. (ANSA).