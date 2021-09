Arte: 'A Puro Caso' vince concorso editoria su tema viaggio

(ANSA) - BOLOGNA, 06 SET - 'A Puro Caso' di Marcello Ruvidotti, un'opera "sulla scoperta, sulla memoria e sulla ricerca sul passato in chiave contemporanea attraverso un viaggio nel tempo ma anche nello spazio", ha vinto a Bologna la seconda edizione del concorso 'Fip-Fruit Indie Publishing', promosso dal festival di editoria d'arte indipendente Fruit Exhibition in collaborazione con Favini per individuare il miglior progetto inedito di libro d'artista o zine a tema 'viaggio'.

Il progetto vincitore è stato selezionato in una rosa di dieci finalisti: scopo del concorso era quello "di fare emergere la diversità e vivacità espressiva del settore editoriale indipendente, per incoraggiare e omaggiare tutti gli artisti e creativi che hanno scelto il libro come forma d'espressione, in quanto media e oggetto d'arte al contempo tradizionale e d'avanguardia". Il progetto 'A puro caso' - ancora inedito e protagonista di una campagna di crowdfunding - potrà ora diventare realtà, l'ultima fase di un viaggio iniziato nel 1941 sulla carta da lettere e che si concluderà tra le pagine di un libro.

Marcello Ruvidotti, fotografo e videomaker, ha trovato le lettere scritte da suo nonno a sua nonna a partire dal 1941, quando ancora non si conoscevano: lui era al fronte mentre lei era una volontaria, una delle cosiddette "madrine di guerra" che scrivevano ai soldati e mandavano qualche piccolo regalo, tenendo alto il morale. Attraverso quelle lettere l'artista ha ricostruito il lungo cammino del nonno, tra l'Albania, i Balcani, la prigionia in una campo nazista e poi il ritorno in Italia. Nel 2017 ha deciso di percorrerlo anche lui, fotocamera alla mano. Nel libro gli scatti dei luoghi attuali si alternano alla riproduzione fotografica delle lettere originali: passato e presente si intrecciano e si sovrappongono l'uno all'altro in un itinerario per immagini e parole valorizzato da un progetto grafico elegante. (ANSA).