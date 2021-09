Paralimpiadi: Mancarella bronzo nel kayak 200 m

(ANSA) - TOKYO, 03 SET - L'Italia della paracanoa scrive per la prima volta il suo nome nell'albo d'oro dei Giochi Paralimpici. L'impresa azzurra al Sea Forest Waterway di Tokyo porta la firma di Federico Mancarella che conquista una storica medaglia di bronzo nel KL2 200 metri. In finale l'atleta del Canoa Club Bologna scatta con forza dai blocchi di partenza, cercando subito lo strappo iniziale per rimanere attaccato alle posizioni di testa. Il tempo di 42.574 vale il terzo gradino del podio ad appena 70 millesimi dall'argento ucraino Mykola Syniuk (42.503). Curtis McGrath si conferma invece leader indiscusso della specialità vincendo il suo secondo oro paralimpico con il tempo 41.426. L'australiano, che ha vinto anche e ultime quattro edizioni dei mondali, è imbattuto dal 2016.

Dal quinto posto di Rio 2016 Federico Mancarella, classe 1992, si conferma così ai vertici della paracanoa mondiale. Affetto da spina bifida fin dalla nascita, si ritiene più fortunato di altri coetanei interessati dalla stessa patologia. Ha subito il primo intervento a soli 18 mesi e oggi riesce a camminare con stabilità, a stare in equilibrio e ad essere abbastanza autonomo grazie ai tutori che utilizza quotidianamente. La spina bifida però gli ha causato il blocco dei talloni, l'assenza di muscoli nelle zone sotto il ginocchio e l'asimmetria degli arti inferiori. Questo non gli ha impedito di fare canoa e di conseguire nel 2015 la laurea in Economia all'Università di Ferrara.

Per inseguire il suo sogno paralimpico Federico ha lasciato un lavoro in banca perché difficilmente conciliabile con l'attività sportiva ad alto livello. Si è allenato duramente, senza mai perdere di vista l'obiettivo, e ora è sul podio dei Giochi.

