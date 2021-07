Green Pass: sopravvissuto Marzabotto 'nessuna dittatura'

"Si devono vaccinare tutti, per legge. Dobbiamo sempre stare attenti. E' importante. Ci sono persone che non vogliono il Green Pass? Bisogna rispettare le regole che ci sono e pensare al bene di tutti. A chi parla di dittatura dico che la dittatura c'era una volta, ora non c'è nessuna dittatura. Il vaccino consente di proteggere se stessi e gli altri". Così, all'ANSA, Ferruccio Laffi, sopravvissuto all'eccidio di Marzabotto del 1944.

Interpellato sulle manifestazioni in piazza e sugli accostamenti tra le dittature e le misure per contenere i contagi da coronavirus, Laffi, 93 anni, che si è vaccinato a marzo a Marzabotto, ribadisce: "Il vaccino serve, dobbiamo farlo tutti". (ANSA).