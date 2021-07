Musica: 'Torniamo a respirare' al Ferrara Buskers Festival

Una nuova cornice, tutta 'verde', Parco Massari, artisti di strada da tutto il mondo, tra oltre 800 candidati. L'appuntamento con il Ferrara Buskers Festival è dal 25 al 29 agosto, con anteprima a Comacchio il 24. Quest'anno il tema sarà un inno alla rinascita, uno degli slogan scelti è infatti 'Torniamo a respirare', che farà il paio con quello dell'anno scorso 'L'Arte salverà l'Arte'. "Vogliamo celebrare l'ottimismo e la fiducia nel futuro dopo mesi difficili", spiega Rebecca Bottoni, presidente del Ferrara Buskers Festival.

L'elemento simbolico scelto per questa edizione sono "le api". "Se parliamo di futuro del pianeta - tema che ci sta particolarmente a cuore e sul quale vogliamo contribuire ad accendere i riflettori - non possiamo prescindere dalle api, che sono essenziali per l'ecosistema e per la salvaguardia della biodiversità. Sono generatrici di vita", spiega Bottoni. Le prevendite sono già disponibili: un biglietto consentirà di assistere, quotidianamente, a tutti gli spettacoli. Il programma conta eventi di musica e di arte varia: a Parco Massari, in un'area dedicata, sarà inoltre possibile gustare cibo di strada e sorseggiare birre, bibite, ristorarsi, oltre che passeggiare tra stand e mercatini. Dalle 19 alle 24 di ogni sera sarà un lungo e variegato spettacolo no stop, e il 24 agosto a Comacchio andrà in scena uno speciale concerto buskers in versione unplugged in salina, al tramonto, per poi proseguire con la festa fino a mezzanotte. Confermati anche gli spettacoli di chiusura, con una domenica speciale di musica dalle 17 alle 20.

Il fondatore Stefano Bottoni ricorda che "per costruire questa edizione abbiamo selezionato, tra oltre 800 candidati, i migliori buskers del mondo. L'edizione 2021 avrà tutto il gusto e l'anima della lunga esperienza maturata dal Ferrara Buskers festival, il più antico al mondo nel suo genere", giunto alla 34/a edizione. Info su www.ferrarabuskers.com. (ANSA).