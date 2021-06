Teatro: Giorgio Comaschi racconta Bologna da Etruschi a oggi

L'attore e giornalista bolognese Giorgio Comaschi debutta nel suo nuovo spettacolo, "Bologna, storia di una città (dagli Etruschi ad oggi)", il 15 e 16 giugno alle 20 al Teatro Comunale di Bologna come anteprima della rassegna L'estate del Bibiena. "Questo racconto-monologo è un omaggio che faccio alla città che amo, - spiega l'artista - dalle sue origini all'Università, dall'incoronazione di Carlo V alle case chiuse, da Respighi a Mozart, dalla mortadella allo scudetto del '64, da Napoleone alle famose notti bolognesi dei 'biassanot'".

Comaschi, che al capoluogo emiliano ha dedicato i libri "Certo che voi di Bologna", "Scusi per Bologna? Lei bisogna che faccia il giro", "Mosche su Bologna" e "Spaghetti alla bolognese", torna a teatro con un racconto-monologo che rispetta il rigore della storia ma che vuol essere anche scanzonato e divertente, secondo le chiavi stilistiche tipiche dell'attore, a cavallo tra ironia e giornalismo.

Lo spettacolo, già programmato lo scorso anno ma saltato a causa dell'emergenza sanitaria, è accompagnato dalle immagini attinte dall'Archivio della Cineteca di Bologna e dalle musiche interpretate dall'Orchestra del Teatro Comunale diretta da Valentino Corvino, che è stato anche autore e trascrittore delle pagine che faranno da punteggiatura a tutta la narrazione. Da Gioachino Rossini ad Arcangelo Corelli, da Jacopo da Bologna a Lucio Dalla, il repertorio scelto è un racconto in musica parallelo, che vuole rendere omaggio ad alcuni dei compositori e dei brani che dal medioevo ad oggi hanno segnato la storia di uno dei più importanti centri di creazione e produzione musicale del mondo. Info su www.tcbo.it. (ANSA).