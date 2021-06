Accordo Cgil-Lepida, via all'uso dell'identità professionale

Cgil Emilia-Romagna, Caaf Cgil Emilia-Romagna e Lepida, tra i primi in Italia, hanno siglato un accordo che permetterà l'uso dell'identità professionale, anziché quella personale, alle lavoratrici e ai lavoratori del Caaf Cgil Emilia-Romagna e alle sue società convenzionate. La sperimentazione partirà a fine giugno per poi entrare in vigore a settembre, quando in tutta Italia si potrà accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione solo attraverso la propria identità Spid. I dipendenti del Caaf Cgil Emilia-Romagna saranno quindi dotati di un'identità Spid legata all'organizzazione di appartenenza, evitando così di usare in orari di lavoro le credenziali personali. Anche il Caaf Cgil Emilia-Romagna potrà, al pari di Comuni, Province, Aziende sanitarie, Università e farmacie, dotare i suoi utenti dell'identità Spid.