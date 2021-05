Covid: in E-R 224 nuovi contagi e 4 morti, giù ricoveri

Continua il trend di calo dei contagi giornalieri di coronavirus in Emilia-Romagna e dei ricoveri per Covid-19. I nuovi positivi sono 224 rilevati su oltre 23.500 tamponi nelle ultime 24 ore. Le vittime in regione sono altre quattro: un 70enne a Modena, un 72enne nel Bolognese, una donna di 72 e un uomo di 78 nel Ferrarese. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 109 (-7 rispetto a ieri), 689 quelli negli altri reparti Covid (-41).

Sul territorio, Bologna e Parma - entrambe on 46 nuovi casi - sono le province col numeri più alto di nuovi contagi. A seguire Cesena (24), Reggio Emilia e Modena (entrambe con 22 nuovi casi). Poi Ravenna (18), Rimini (17), Forlì (12) e Piacenza (11). Infine, il Circondario Imolese (4) e Ferrara (2).

I malati effettivi a oggi sono 17.534 (-287 rispetto a ieri), il 95% in isolamento a casa perché non necessitano di cure in ospedale.

Procede la campagna vaccinale: alle 15 sono state somministrate complessivamente 2.471.983 dosi. I cittadini che hanno completato l'immunizzazione sono 866.237.