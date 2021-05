Covid: oltre 600 nuovi casi in E-R, 55 ricoverati in meno

Sono 618 i nuovi contagi da Coronavirus in Emilia-Romagna, rilevati con 23.936 tamponi, mentre continua la diminuzione dei ricoverati: 15 in meno in terapia intensiva (163), 40 in meno negli altri reparti (1.199).

Si contano poi altri 18 morti, dieci uomini, tra cui un 48enne deceduto a Imola e otto donne, I guariti sono 320 in più di ieri e raggiungono quota 338.195, mentre i malati attivi sono 26.809 (+280), il 95% in isolamento con sintomi lievi. L'età media dei nuovi contagiati, 211 gli asintomatici, è 36,1 anni. Tra le province al primo posto c'è Bologna con 137 nuovi casi più nove dell'Imolese, seguita da Modena (119) Alle 15 infine sono state somministrate complessivamente 2.056.445 dosi di vaccino; 685.621 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. (ANSA).