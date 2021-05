Il Premio Michelin Chef Donna 2021 a Isa Mazzocchi

(ANSA) - ROMA, 06 MAG - Va a Isa Mazzocchi, del ristorante La Palta in località Bilegno a Borgonovo Val Tidone, una delle migliori cuoche dell'Emilia Romagna, la quinta edizione del Premio Michelin Chef Donna 2021 by Veuve Clicquot, presentato online. Il ristorante La Palta ha già una stella Michelin.

Il Premio Michelin Chef Donna by Veuve Clicquot viene assegnato a una chef simbolo delle qualità di Madame Clicquot - determinata, creativa, innovatrice, intraprendente - e dei valori della Maison del noto Champagne: savoir-faire, eccellenza, audacia. Il tutto nell'ambito del progetto Atelier des Grandes Dames, dedicato all'imprenditoria femminile nel campo dell'eno-ristorazione, che dal 2017 vede la sua espressione nella partnership con Michelin e la creazione del Premio Michelin Chef Donna by Veuve Clicquot. L'iniziativa trae ispirazione dalla figura da Barbe-Nicole Ponsardin, che a soli 27 anni prese le redini della Maison, divenendo una delle prime donne imprenditrici dell'Epoca Moderna. Una figura dalla storia unica, che seppure in un contesto totalmente maschile riuscì con audacia e coraggio a dare concretezza alle sue intuizioni visionarie e innovative, divenendo "La Grande Dame de la Champagne". Quest'anno, in una veste digitale, la Maison guarda al futuro con fiducia e determinazione: una visione condivisa anche dalla vincitrice della quinta edizione del Premio Michelin Chef Donna 2021, Isa Mazzocchi. Atelier Des Grandes Dames, viene sottolineato, è credere nella forza della gentilezza, della passione e del cambiamento. Credere nelle donne. In onore di Madame Clicquot, ci impegniamo a valorizzare la lungimiranza e la professionalità di un network di talenti femminili che hanno affermato la loro imprenditorialità nel campo dell'eno-ristorazione con determinazione, audacia e savoir-faire". (ANSA).