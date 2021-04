Arte, progetto digitale per la Collezione Verzocchi di Forlì

(ANSA) - FORLI, 30 APR - Valorizzare il patrimonio artistico della Collezione Verzocchi, uno degli esempi più originali di raccolte d'arte focalizzate sul tema del lavoro. E' l'obiettivo di un progetto digitale lanciato dal Comune di Forlì-Assessorato alla Cultura in partnership con Città di Ebla. Sul sito www.collezioneverzocchi.com verranno periodicamente pubblicati video di alcuni minuti in cui artisti visivi, attori, registi, intellettuali, protagonisti della cultura italiana ed esperti di varie discipline si cimenteranno nella narrazione di un dipinto della collezione scelto in base alle loro sensibilità e interessi, stabilendo un rapporto 1:1 con un'immagine che potrà aprirsi anche a riflessioni sul presente e sul proprio lavoro.

Un viaggio nella pittura italiana del secondo dopoguerra e nella storia del Paese attraverso voci, sguardi, suggestioni e idee di numerosi autori contemporanei.

Si partirà sabato 1 maggio (data che celebra i sessant'anni della donazione della Collezione al Comune di Forlì da parte dell'imprenditore Giuseppe Verzocchi) con l'azione performativa di Cesare Pietroiusti e i commenti alle pitture di Mario Mafai, Giulio Turcato, Massimo Campigli e Afro di Claudio Verna, Gregorio Botta, Cecilia Canziani e Claudio Zambianchi, cui seguiranno, nelle prossime settimane, gli interventi di altri autori. Il racconto procederà idealmente lungo due fili conduttori: la messa a fuoco dello stato della pittura italiana del secondo dopoguerra, evidenziando soprattutto la coesistenza dei due percorsi di ricerca che hanno dato forma e senso alla grande arte del '900, la figurazione e l'astrazione, e la messa in evidenza del valore di "documento storico" della Collezione con il racconto, attraverso le opere, di un'Italia che non c'è più: un Paese di pescatori, contadini, sarte, merlettaie, mondine, fabbri, colti in un paesaggio ancora profondamente rurale ma già semi urbanizzato. (ANSA).