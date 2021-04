'Passio Christi' online fino al 12 aprile

L'interesse per 'Passio Christi' non si ferma, e lo spettacolo teatrale con contaminazioni cinematografiche nato da un'idea di Michele Placido rimarrà ancora visibile fino a lunedì 12 aprile compreso. Una scelta dettata dall'interesse che la nuova produzione della Fondazione Teatro Comunale di Ferrara sta riscuotendo. Lo spettacolo 'Passio Christi', ispirato ai versi de 'La Passione. Via Crucis al Colosseo' di Mario Luzi, è rimasto visibile sul canale Youtube del Teatro Comunale di Ferrara per tre giorni, realizzando più di 7.500 visualizzazioni. "Siamo contenti del successo che Passio Christi sta avendo, in appena pochi giorni dalla sua prima trasmissione - racconta Michele Placido, presidente della Fondazione Teatro Comunale di Ferrara e ideatore dello spettacolo -. Molte sono state le richieste di averlo disponibile qualche giorno in più, pertanto, come Fondazione, abbiamo deciso di rendere visibile Passio Christi fino al 12 aprile. Un dono ulteriore, affinché si possa festeggiare insieme questo rinnovato interesse a livello nazionale, sia per il teatro che per la città di Ferrara".