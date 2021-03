Vaccini: a San Marino prenotazioni anche per 16-17enni

A San Marino la campagna vaccinale da oggi si apre ufficialmente anche ai minorenni, seppur 'over 16'. Potranno prenotarsi per ricevere le dosi i giovani di 16 e 17 anni, tramite apposito servizio online o via telefono al numero Cup dedicato (0549 994905). Le somministrazioni per tale fascia di età, informa l'Istituto per la Sicurezza sociale in una nota, saranno effettuate all'ufficio vaccinazioni presso il Centro Azzurro.

A febbraio a San Marino erano partite le vaccinazioni col preparato russo Sputnik V, mentre il primo marzo era arrivata anche la prima fornitura di Pfizer-BionTech. Sputnik dalle autorità russe è approvato per fasce d'età dai 18 anni in su, mentre Pfizer ha l'ok dell'Ema da 16 anni in su. Dunque a San Marino i più giovani riceveranno le dosi Pfizer.

Nella Repubblica del Titano proseguono le prenotazioni per i pazienti 'fragili', portatori di polipatologie, e a domicilio per le persone allettate e in gravi condizioni di salute.

Ad oggi il totale delle delle vaccinazioni effettuate a San Marino è di 9.084: 8.578 sono le persone vaccinate con almeno una dose, e 506 le persone che hanno ricevuto anche la seconda dose.