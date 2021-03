F1: Alonso "felice per Sainz, non stupito dove sia arrivato"

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - "Sono felice per Sainz, ma non sono stupito su dove è arrivato. Tutti abbiamo visto la sua crescita negli anni": così Fernando Alonso ai microfoni di Skysport. "Lui e Leclerc - aggiunge l'ex campione del mondo ed ex ferrarista - formano una coppia importante, vediamo se la macchina cresce e se saranno in lotta per vincere. La Ferrari lo è stata sempre; è capitato di non esserlo nel 2020, tutti gli altri anni ha sempre lottato per traguardi importanti".

Alonso, che quest'anno correrà con la Alpine (ex Renault) si aspetta "una Ferrari forte, se non quest'anno dal prossimo. Noi con i loro stessi obiettivi? Lo scorso anno sembrava, quest'anno la Ferrari deve fare un passo avanti per potenziale e storia.

Non penso saremo nella stessa pozione, e se così fosse non so per quale dei due team sarebbe una brutta notizia...". (ANSA).