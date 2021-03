Addio a Anna Majani, signora del cioccolato bolognese

E' morta Anna Majani, l'imprenditrice del cioccolato a Bologna. Il commiato della Majani 1796 è sui social: "Arrivederci Signorina….rimarrà sempre nei nostri cuori". La vicepresidente della storica casa cioccolatiera, la più antica in Italia, è morta ieri, a 85 anni, a Bologna.

Fondata nel 1796, come evidenzia il logo, l'azienda -nota ai buongustai per la scorza e il Cremino Fiat - è tuttora a conduzione familiare, sotto la guida di Francesco Mezzadri Majani, figlio di Anna. E sono molti, oggi nei commenti sui social, a sottolineare "la fortuna di aver conosciuto una donna così speciale" che ha saputo rendere un cioccolatino di design come uno dei simboli dell'eccellenza del made in Italy.