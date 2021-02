Vandalismi e selfie sui social, 17enni denunciati

Quattro 17enni denunciati dai carabinieri di Coriano (Rimini) per danneggiamento aggravato.

Secondo le indagini dei militari, i ragazzi avrebbero rigato alcune auto in sosta del Comune e dato fuoco ad una panchina del parco pubblico dei Cerchi.

Il susseguirsi di atti vandalici nell'ultimo mese era stato inizialmente collegato alle proteste cittadine contro l'installazione di un'antenna 5G, e invece le indagini hanno portato all'identificazione di un minorenne che su Facebook si vantava di alcune bravate con tanto di selfie. I quattro ragazzi, tutti diciassettenni, studenti e residenti a Coriano, sono stati convocati in caserma, interrogati e denunciati all'autorità giudiziaria. Per le loro azioni non hanno saputo dare una motivazione plausibile se non quella di passare il tempo e farsi belli sui social. (ANSA).