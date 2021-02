Uccisa a Faenza, al funerale anche l'ex marito indagato

Sono stati celebrati in tarda mattinata alla chiesa del cimitero dell'Osservanza di Faenza, nel Ravennate, i funerali di Ilenia Fabbri, la 46enne sgozzata intorno alle 6 del 6 febbraio nel suo appartamento di via Corbara nella città romagnola.

Ad accogliere il feretro in arrivo dall'obitorio di Ravenna, dove all'indomani del delitto era stata eseguita l'autopsia, c'erano alcune delle amiche più strette della vittima, tutte con scarpette rosse ai piedi simbolo della lotta alla violenza di genere.

Durante la cerimonia, che si è tenuta in forma strettamente privata, la figlia convivente della 46enne, Arianna, ha letto un messaggio in ricordo della madre.

Alcuni dei presenti hanno notato anche l'ex marito, il 53enne Claudio Nanni indagato a piede libero per omicidio volontario pluriaggravato in concorso con persona ignota: l'uomo a loro avviso sarebbe entrato da un accesso più defilato per evitare un eventuale assalto mediatico. In ogni caso fuori dal cimitero c'erano diversi agenti della polizia a garantire il regolare svolgimento del funerale.